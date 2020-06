Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw zerkratzt und Reifen zerstochen

Attendorn (ots)

Eine weitere Sachbeschädigung hat sich in der Nacht von Sonntag (21. Juni, 20 Uhr) auf Montag (22. Juni, 13.45 Uhr) in der Flensburger Straße in Attendorn ereignet. Hier beschädigten bisher unbekannte Täter einen Pkw, in dem sie zwei Reifen zerstachen und den Lack an mehreren Stellen zerkratzten. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

