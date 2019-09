Polizei Bochum

POL-BO: Bedrohung und Erpressung - Wer kennt diesen Mann?

Im Zeitraum zwischen dem 3. Dezember 2018 und dem 14. Juli 2019 kam es in Herne zu mehreren Erpressungen und Bedrohungen. Ein noch unbekannter Krimineller bedrohte mehrfach einen Herner und erpresste so von diesem mehrere tausend Euro Bargeld. Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Phantombild des tatverdächtigen Mannes zur Veröffentlichung in den Medien vor. Wer kennt den circa 60 Jahre alten und 175 cm großen Mann auf dem Bild? Er hat ein gepflegtes Aussehen und eine kräftige Figur. Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

