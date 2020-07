Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mit Pedelec gestürzt

Vogelsbergkreis (ots)

Busenborn - Am Freitag (26.06.), gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pedelec der Marke Zemo die Pappelallee in Richtung Obergasse. Im Bereich einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus in den Straßengraben. Hierbei stürzte der 20-Jährige und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand Sachschaden von 1.900 EUR.

