POL-OH: Pedelec-Fahrer nach Unfall verstorben

Ulrichstein - Am Freitagabend (03.07.), gegen 19:15 Uhr, kam es auf einem Waldweg außerhalb von Rebgeshain zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Lautertaler befuhr mit seinem Mountainbike (Pedelec) einen unbefestigten Weg aus Richtung Hoherrodskopf in Fahrtrichtung Engelrod. Der Radfahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert, wo er kurze Zeit später verstarb.

