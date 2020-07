POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Philippsthal - Am Montag (06.07.), gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines VW Caddy aus Wildeck die Bundesstraße 62 aus Richtung Röhrigshof kommend in Richtung Bad Salzungen. Er musste verkehrsbedingt abbremsen, um auf einen linksgelegenen Parkplatz abzubiegen. Ein 34-jähriger Fahrer eines BMW aus Wildeck bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld - Am Montag (06.07.), zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr, parkte ein 28-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Hameln auf dem Kundenparkplatz der Firma Hammer in der Max-Becker-Straße. Als er später zurückkam, stellte er Kratzer im Bereich der Fahrertüre fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Heringen - Am Montag (06.07.), gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Dodge Challenger Coupe aus Eisenach die Landesstraße 3306 aus Richtung Bengendorf kommend in Richtung Wölfershausen. An der Einmündung der Landesstraße 3255 bog er nach rechts in Richtung Friedewald ab. Dabei beschleunigte er auf nasser Fahrbahn zu sehr, übersteuerte das Fahrzeug, so dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er beschädigte einen Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

