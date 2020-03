Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Brand in leerstehendem Fachwerkhaus - Polizei sucht drei Jugendliche

Homberg (ots)

Neukirchen Brand in leerstehendem Wohnhaus Brandzeit: 18.03.2020, 00:24 Uhr In einem seit längerer Zeit leerstehenden Wohnhaus am Markplatz brannte es in der vergangenen Nacht. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro. Von einem Zeugen war mitgeteilt worden, dass sich in den Haus Jugendliche aufhalten sollten, welche zudem ein Feuer im Haus entzündet hätten. Ein weiterer Zeuge aus der Nachbarschaft habe ebenfalls Jugendliche in dem Haus bemerkt, da diese sehr laute Musik gehört hätten. Das Feuer befand sich im zweiten Obergeschoss des Hauses. Dort war eine Feuerstelle auf dem Boden des Fachwerkhauses eingerichtet worden, worin anschließend Holzstücke verbracht wurden. Der Boden im Bereich der Feuerstelle war durch das offene Feuer angebrannt. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Neukirchen gelöscht. Im Zusammenhang mit dem Feuer sucht die Kriminalpolizei drei Jugendliche, zwei Männer und eine Frau, welche sich in dem Haus aufgehalten haben sollen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681-774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

