POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannte stehlen Ford Transit und lassen ihn im Wald zurück; Freiberg am Neckar: Unfallflucht im Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Steinheim an der Murr-Kleinbottwar: Unbekannte stehlen Ford Transit und lassen ihn im Wald zurück

Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144/82306-0, sucht Zeugen, denen am Mittwochnachmittag in Kleinbottwar bzw. in einem angrenzenden Waldgebiet ein weißer Ford Transit aufgefallen ist. Das Pritschenfahrzeug mit Doppelkabine stand gegen 13.30 Uhr auf einem Feldweg in Verlängerung der Friedhofstraße zwischen dem Friedhof und dem Wehrbachsee. Es war kurze Zeit vom Fahrer unbeobachtet, allerdings mit steckendem Schlüssel abgestellt worden. Unbekannte Täter nutzten dies aus und stahlen den Ford. Die alarmierte Polizei führte sogleich Fahndungsmaßnahmen durch. Etwa eine Stunde später entdeckte eine Streifenwagenbesatzung den Pritschenwagen nordöstlich der Friedhofstraße in einem Waldgebiet im Gewann Benning. Der Besitzer konnte den Ford im weiteren Verlauf dort abholen. Während den Fahndungsmaßnahmen waren einer Polizeistreife drei Jugendliche aufgefallen, die nach Erkennen des Streifenwagens plötzlich zu Fuß die Flucht ergriffen. Die Ermittlungen dauern an.

Freiberg am Neckar-Beihingen: Unfallflucht in Parkhaus

Am Mittwoch ereignete sich zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr in einem Parkhaus in der Württemberger Straße in Beihingen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte die Front eines Toyota und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Aufgrund vorhandener Spuren könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein gelbes handeln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144/900-0 mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

