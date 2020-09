Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1124/Gemarkung Erdmannhausen: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 23.15 Uhr, kam es auf der L 1124, zwischen Marbach und der Abzweigung zur K 1605, zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pkw-Lenker. Der 23-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der L 1124 von Marbach kommend in Richtung Schweißbrücke, in dessen Verlauf er zunächst zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholte. Beim Wiedereinscheren kam er aufgrund bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen zwei Telefonmasten. Hierdurch überschlug sich der VW und kam auf dem Dach, auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 23-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Telefonmasten wird auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn, musste diese für ca. 2 ½ Stunden gesperrt werden. An der Unfallstelle waren neben zwei Streifenwagenbesatzungen, die Feuerwehr Erdmannhausen mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, ein Rettungswagen sowie die Straßenmeisterei Ludwigsburg eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell