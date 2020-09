Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Jugendliche suchen Auseinandersetzung mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Vorplatz der Brückentorhalle und der Realschule Gerlingen hielten sich in der Nacht zum vergangenen Samstag rund 20 Jugendliche und junge Erwachsene auf, die dort Alkohol konsumierten. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ditzingen kontrollierte die Personen und traf bereits zu diesem Zeitpunkt auf eine aggressive Stimmung. Nach Abschluss der Kontrolle fuhren die Beamten mit ihrem Streifenwagen los und ein augenscheinlich alkoholisierter 17-Jähriger klagte daraufhin, sie wären ihm über den rechten Fuß gefahren. Ein Vorgang, der, wie sich nach Hinzuziehung von Beamten der Verkehrspolizeiinspektion und der Besatzung eines Rettungswagens herausstellte, nur vorgetäuscht war. Der 17-Jährige verweigerte die Angabe seiner Personalien, beleidigte stattdessen die Polizisten und griff sie schließlich tätlich an. Er musste schließlich mit einer Handschließe gefesselt werden. Dabei leistete er Widerstand und ein Beamter zog sich leichte Verletzungen zu. In der Folge kam es von Seiten der umstehenden Personen zur Solidarisierung mit dem Jugendlichen und die Beamten wurden angeschrien und körperlich bedrängt. Unterdessen trafen zusätzliche Streifenbesatzungen zur Unterstützung ein. Ein weiterer 17-Jähriger, der nicht den geforderten Abstand zu den Einsatzkräften einhielt, störte zunächst zusammen mit weiteren Personen die polizeilichen Maßnahmen und ging schließlich ebenfalls auf die Beamten los. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er zu Boden gebracht und ebenfalls gefesselt werden. Er setzte sich dabei massiv zur Wehr und verletzte einen Beamten so, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Am Ende waren acht Streifenbesatzungen der Polizei im Einsatz, um die gegen die Jugendlichen ausgesprochenen und von ihnen zunächst ignorierten Platzverweise durchzusetzen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Der Bürgermeister der Stadt Gerlingen Dirk Oestringer verurteilte das Verhalten und die Gewalt gegenüber Polizeibeamte aufs Schärfste: "Wir werden nicht tolerieren, dass vereinzelte Jugendliche das gemeinsame Zusammenleben in unserer Stadtgesellschaft stören und werden daher weiterhin im Schulterschluss mit der Polizei gegen diese Intensivstörer vorgehen".

