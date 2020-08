Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Drogenbeschaffung schief gelaufen: Zwei Festnahmen nach Kontrolleinsatz von Zoll und Polizei

Hamburg /Kiel /Rostock (ots)

Am Dienstag, 11. August 2020, wurde ein Pärchen aus Rostock durch eine Kontrolleinheit des Hauptzollamtes Kiel (HZA) auf der Bundesautobahn A 20 kontrolliert. Dabei wurden circa 100 Gramm Kokain gefunden und sichergestellt. Der Rostocker wurde anschließend wegen eines bereits bestehenden Untersuchungshaftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel in Hamburg eingeliefert. Durch die geführten Ermittlungen konnte der Hamburger Verkäufer des Kokains ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Dieser wird am heutigen Mittwoch, 12. August 2020, dem Untersuchungsrichter in Hamburg vorgeführt. In der Folge der gestrigen Ereignisse wurden dann insgesamt 5 Objekte in Hamburg und Rostock durchsucht, darunter eine Gaststätte. Dabei wurden elektronische Beweismittel sichergestellt, welche jetzt ausgewertet werden. Weiteres Rauschgift fanden die Ermittler nicht. Das Ermittlungsverfahren wird beim Landeskriminalamt Schleswig-Holstein durch die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) von Polizei und Zoll im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg geführt. Presseauskünfte gibt ausschließlich das Zollfahndungsamt Hamburg.

