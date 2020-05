Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Reifenservice in der Kronprinzenstraße

Pirmasens (ots)

Am heutigen Morgen, um 04:30 Uhr, stiegen mindestens drei unbekannte Täter durch ein gekipptes Seitenfenster eines Reifenservices in der Kronprinzenstraße 1 - 5 ein. Sie entwendeten 2 Lenovo-Bildschirme, eine kleine Geldkassette, ein Münzbrett mit Inhalt, ein CUB-Reifendruckprogrammiergerät und 2 Schweißerhandschuhe. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zwei der Täter können beschrieben werden: Täter 1 trug eine hellgraue Jogginghose und einen dunkelblauen Kapuzenpullover. Täter 2 trug eine schwarze Jogginghose von Nike mit auffälligen neongrünen Streifen seitlich am Oberschenkel (etwa bis zum Knie) und einen schwarzen Kapuzenpullover. Beide trugen schwarze Handschuhe und einen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

