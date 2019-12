Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Brand gemeldet

Laer (ots)

Nach einem Brand in einem Gemeinschaftskeller zweier Mehrfamilienhäuser am Terup hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Das Feuer war am Sonntagmittag (22.12.2019), gegen 13.50 Uhr, bemerkt worden. Die Bewohner verließen unmittelbar das Gebäude und brachten sich in Sicherheit. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Im Weiteren überprüfte sie das Gebäude, unter anderem im Hinblick auf Schadstoffe. Im Anschluss konnten die Bewohner in die Wohnungen zurückkehren. Den Recherchen zufolge hatten in einem Keller zwei Wäscheständer, auf denen Wäsche aufgehängt war, gebrannt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Ein vorsätzliches Anzünden der Kleidungsstücke kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden bzw. die Kosten für die Reinigung/Reparaturen betragen mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

