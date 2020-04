Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebe stehlen Stromkabel im Bahntunnel

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte gefährdeten in der letzten Nacht (14.04.) ihr Leben in einem Bahntunnel in Bensberg, um Stromkabel zu stehlen.

Durch den Bahntunnel werden die Haltestelle Im Hoppenkamp und die Endhaltestelle Bensberg U-Bahnhof miteinander verbunden. Die Leitstelle der KVB informierte gegen 02:20 Uhr die Polizei über Diebe im Tunnel.

Bei Eintreffen der Polizei musste zusätzlich die Feuerwehr angefordert werden, weil der Tunnel wegen Rauchentwicklung, Funkenflug und mehrerer kleiner Brandherde nicht betreten werden konnte. Die Gleisanlage wurde abgesichert, die Stromzufuhr abgestellt und Spezialkräfte der Feuerwehr suchten den Bereich zunächst ab.

Im Tunnel wurde festgestellt, dass Unbekannte mit einem Schneidewerkzeug ein Teilstück des Stromzulieferungskabels eines Gleises durchtrennt und neben den Gleisen abgelegt hatten.

Offenbar kam es bei einem weiteren Schneideansatz zu einem Kurzschluss, so dass das Schneidewerkzeug mit dem Stromkabel verschmolzen ist. Danach hatten sich die unbekannten Täter entfernt. Ein Teilstück des Stromkabels fehlte jedoch. Der Wert dieses Kabels liegt im unteren vierstelligen Bereich. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizei unter Tel. 02202 205-0. (ct)

