Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbruch

Bergisch Gladbach (ots)

In der Gladbacher Straße in Bensberg versuchten unbekannte Täter zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Sonntag (12.04.), 20:00 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Der Geschädigte stellte Spuren an seiner Türe fest und erstattete unmittelbar Anzeige.(ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell