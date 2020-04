Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Versuchter Einbruch

Leichlingen (ots)

Zwischen Sonntag (29.03.), 00:00 Uhr, und Samstag (11.04.), 10:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Wupperbogen zu gelangen. Die Unbekannten scheiterten jedoch an einer Türe, sodass es glücklicherweise bei dem Versuch blieb. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. (ma)

