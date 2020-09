Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Renningen; Einbrecher in Sindelfingen geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Heckscheibe eingeschlagen

Nach einer Sachbeschädigung, die am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Güthlerstraße in Renningen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Heckscheibe eines Mercedes ein, der im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand abgestellt war. Der hierdurch entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Tel. 07152 6050 beim Polizeirevier Leonberg.

Sindelfingen: Einbrecher geflüchtet

Auf noch ungeklärte Art und Weise verschaffte sich am Mittwoch, zwischen 05:30 Uhr und 05:50 Uhr, ein noch unbekannter Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Liebenzeller Straße in Sindelfingen. Anschließend manipulierte er mutmaßlich das Türschloss einer Erdgeschosswohnung. Nachdem er die Wohnung betreten hatte, öffnete er einen elektrischen Rollladen, um sich mutmaßlich einen Fluchtweg zu verschaffen. Durch dieses Geräusch wurde im Haus ein Anwohner und dessen Hund geweckt. Als der Hund im weiteren Verlauf anschlug, begab sich der Mann in den Hausflur. Dort hörte er die Haustür zufallen und musste bei einer weiteren Nachschau feststellen, dass im Erdgeschoss die Wohnungstür offen stand. Aufgrund dessen alarmierte er die Polizei. Beim Eintreffen der hinzugezogenen Einsatzkräfte befand sich der Einbrecher nicht mehr vor Ort. Derzeit ist auch nicht bekannt, ob aus der betreffenden Wohnung, in der sich zur Tatzeit niemand aufgehalten hatte, etwas entwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 6970, in Verbindung zu setzen.

