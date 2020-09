Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Dachstuhlbrand in leerstehendem Gebäude

Ludwigsburg (ots)

Ein Schaden in bislang unbekannter Höhe entstand beim Brand eines Dachstuhls am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr in der Steinheimer Straße in Murr. Aus bislang ungeklärter Ursache fing das Dach eines unbewohnten Hauses Feuer. Die Feuerwehr ist mit zwölf Fahrzeugen und 44 Mann im Einsatz. Weiter sind der Rettungsdienst sowie eine Streife des Polizeireviers Marbach vor Ort. Der Einsatz dauert aktuell noch an. Über verletzte Personen ist bislang nichts bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell