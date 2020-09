Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Senior von vermeintlichem Bankberater betrogen, 35-Jähriger zieht randalierend durch Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Senior von vermeintlichem Bankberater betrogen

Ein 78 Jahre alter Senior wurde in den vergangenen Tagen Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Der Mann erhielt am Dienstag einen Anruf eines Unbekannte, der sich als Bankberater ausgab. Der Täter gab nun vor, dass der Senior eine neue Bankkarte erhalten würde und verwickelte den 78-Jährigen, trotz dessen kritischer Nachfragen, in ein Gespräch. Hierbei befragte der "Bankberater" den Mann zu seinen Kontoeingängen und Abbuchungen. Mutmaßlich gelang es ihm durch geschickte Gesprächsführung dem Senior Informationen zu entlocken, die es dem Täter im weiteren Verlauf ermöglichten, mehrere Abbuchungen von dessen Konto zu veranlassen. Als der Senior dies am Folgetag bemerkte, suchte er seine Bankfiliale auf, die ihm zu einer Anzeige bei der Polizei rieten. Insgesamt entstand dem 78-Jährigen ein finanzieller Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei rät, auf keinen Fall während eines Telefongesprächs mit einem Unbekannten private Daten wie Bankkontodaten herauszugeben. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzten. Legen Sie einfach auf.

Böblingen: 35-Jähriger zieht randalieren durch Innenstadt

Vermutlich da er unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand, zog am Mittwoch gegen 20.00 Uhr ein 35 Jahre alter Mann durch dieBöblinger Innenstadt. Der Mann schlug gegen Zäune, Verkehrsschilder und auf Gegenstände ein, die ihm in den Weg kamen. Ein Blumenkübel im Bereich einer Gaststätte wurde hierdurch auch beschädigt. Beamte des Polizeireviers Böblingen konnten den 35-Jährigen in der Poststraße antreffen und ihn vorläufig festnehmen. Er wurde im weiteren Verlauf einer psychiatrische Einrichtung überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell