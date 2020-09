Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Korntal-Münchingen (2); Fenster in Vaihingen an der Enz aufgehebelt

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: VW Golf zerkratzt

Rund 4.000 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem VW Golf, der am Mittwochabend in der Goethestraße in Münchingen abgestellt war. Zwischen 20:15 Uhr und 21:40 Uhr zerkratzte der Unbekannte die komplette Beifahrerseite und suchte anschließend das Weite. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 43520.

Korntal-Münchingen: Seitenscheibe eingeschlagen

Auf noch ungeklärte Art und Weise schlug ein noch unbekannter Täter die Seitenscheibe der Fahrertür eines VW Lupo ein. Der Wagen stand zwischen Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 13:00 Uhr in der Straße "Auf dem Roßbühl" in Korntal am Fahrbahnrand. Der Sachschaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe. Unter der Tel. 0711 8399020 nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen sachdienliche Hinweise entgegen.

Vaihingen an der Enz-Horrheim: Fenster aufgehebelt

Am Mittwoch zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Zum vorderen Weinberg" im Stadtteil Horrheim sein Unwesen. An der genannten Örtlichkeit hebelte der Unbekannte an einem Wohnhaus ein Fenster auf. Anschließend sei er jedoch nicht in das Objekt eingestiegen und machte sich ohne Beute aus dem Staub. Möglicherweise wurde er bei seinem weiteren Vorhaben gestört. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an dem Fenster ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 9410, in Verbindung zu setzen.

