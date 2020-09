Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Frau und Mann schlagen sich am Busbahnhof, 21-Jähriger von Unbekannten attackiert; Remseck am Neckar: Balkonbrand

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Frau und Mann schlagen sich am Busbahnhof

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg rückten am Mittwochabend zum Zentralen Busbahnhof in Ludwigsburg aus, nachdem dort gegen 21.15 Uhr ein Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen einer 36 Jahre alten Frau und einem 25-jährigen Mann aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Streiterei gekommen war. Der Streit eskalierte schließlich und beide sollen aufeinander eingeschlagen haben. Die Frau und der Mann erlitten jeweils leichte Verletzungen. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Den Streitenden sowie ihren Begleitpersonen wurde ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich und die Ludwigsburger Innenstadt bis zum Donnerstagmorgen erteilt. Die Personen verließen den Bahnhof hierauf. Die 36-Jährige und der 25 Jahre alte Mann müssen jeweils mit Anzeigen wegen Körperverletzung rechnen.

Ludwigsburg: 21-Jähriger von Unbekannten attackiert

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr kam es nach derzeitigen polizeichen Erkenntnissen im Kreuzungsbereich der Karlstraße und der Eckstraße in Ludwigsburg zu einer Attacke durch mehrere unbekannte Personen auf einen 21-jährigen Mann. Der 21-Jährige hatte sich über einen Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos mit einer Person angefreundet, die sich als junge Frau ausgegeben hatte. Mit dieser Person sollte am Mittwoch ein erstes Treffen in Ludwigsburg stattfinden. Als der 21-Jährige am Treffpunkt ankam, näherte sich ein Unbekannter von hinten und warf den Wartenden zu Boden. Anschließend sollen mehrere Unbekannte hinzugekommen sein, wovon zwei oder drei Personen mit Baseballschlägern bewaffnet gewesen seien. Diese schlugen auf den 21-Jährigen ein und verletzten ihn leicht. Der Mann konnte schließlich flüchten, ließ jedoch seine Jacke zurück. Im weiteren Verlauf erstattete er Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-5353 beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Remseck am Neckar-Pattonville: Balkonbrand

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05.45 Uhr, alarmierte ein Anwohner des New-York-Rings in Pattonville die Polizei, nachdem er auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Feuer festgestellt hatte. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, war der Brand bereits durch einen Nachbarn gelöscht worden. Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Bewohner der betreffenden Wohnung auf dem Balkon aufgehalten hatte. Als er sich ins Innere begab, vergaß er vermutlich eine Kerze zu löschen. Diese setzte beim Abbrennen einen hölzernen Tisch und die darunter liegenden Holzdielen in Brand. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

