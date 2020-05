Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Diebstahl eines Kettcars

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 15.05.2020, wurde in Schwörstadt zwischen 08 und 17 Uhr ein schwarz-gelbes Kettcar der Marke Kettler entwendet. Das ca. zwei Jahre alte Gefährt befand sich auf einem Privatgrundstück in der Schulstraße. Der Besitzer fragte in der Nachbarschaft und suchte in der Umgebung eine Woche ohne Erfolg. Aus diesem Grund wandte er sich nun an die Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

Hinweise zu dem vorliegenden Diebstahl werden durch das Polizeirevier Rheinfelden unter 07623/74040 entgegengenommen.

