POL-FR: Elzach: Vandalismus - Sachbeschädigung an Pkw

Zeugenaufruf

In der Nacht von Samstag, den 23.05.2020, auf Sonntag, den 24.05.2020, zwischen 3 Uhr und 4 Uhr, beschädigte unbekannte Täterschaft einen in der Schmiedgasse, Höhe Haus Nr. 1, geparkten Pkw VW massiv. Neben tiefen Kratzern wurden an dem Auto auch zwei Reifen zerstochen. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Elzach unter Tel.: 07682/909196

