Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Drei Fahrzeuge durch Auffahrunfall beschädigt, vier Insassen leicht verletzt

Freiburg (ots)

Vier verletzte Personen und drei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagmorgen, 23.05.2020, auf der B 317 bei Lörrach. Gegen 08:20 Uhr war eine Fahrzeugkolonne auf der Bundesstraße in Richtung Lörrach unterwegs, als das erste Fahrzeug plötzlich, möglicherweise wegen eines defekten Cabriodaches, auf der Kraftfahrstraße anhielt. Zwei nachfolgende Pkws konnten noch rechtszeitig stoppen, der dritte, ein Volvo mit einem 61-jährigen Mann am Steuer, nicht mehr. Der Volvo prallte ins Heck eines Minis. Dadurch geriet der Volvo auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lkws. Im Volvo verletzen sich neben dem Fahrer auch zwei Mitfahrerinnen im Alter von 42 und 17 Jahren ebenso wie der 19-jährige Mini-Fahrer leicht. Der Volvo, der Mini und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 20000 Euro. Der Fahrer des haltenden Pkws, ein 79 Jahre alter Mann, fuhr weiter, konnte aber von einer Polizeistreife in der Nähe kontrolliert werden. Neben zahlreichen Einsatzkräften des Rettungsdienstes waren auch die Feuerwehren aus Lörrach und Steinen an der Unfallstelle. Die Straße war gesperrt, es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

