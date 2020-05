Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann belästigt zwei junge Frauen - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 22.05.2020, hat ein Mann zwei junge Frauen in WT-Waldshut belästigt. Der berauscht wirkende Mann kam in Gewahrsam. Gegen 19:20 Uhr soll es zum ersten Vorfall vor einem Einkaufsmarkt in der Robert-Gerwig-Straße gekommen sein. Der Tatverdächtige soll dort eine 14-jährige unsittlich über der Kleidung berührt haben. Danach entfernte er sich durch die Bahnhofsunterführung und soll dort eine 18-jährige weggestoßen sowie absichtlich angefasst haben. Am Busbahnhof konnte der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Dieser schien berauscht, er erbrach sich auch und stand völlig neben sich. Er wurde in Gewahrsam genommen.

