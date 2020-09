Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tätlicher Angriff in Bietigheim-Bissingen; Wohnungsdurchsuchung in Sersheim

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Im Zuge einer psychischen Ausnahmesituation wurde am Mittwochabend ein 21-Jähriger, der sich zuvor in Großsachsenheim in einer Asylunterkunft aufgehalten hatte, unter Polizeibegleitung in das Bietigheimer Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus sollte bei dem Mann eine Wundversorgung durchgeführt werden. Zunächst verhielt er sich noch friedlich, was gegen 21:40 Uhr allerdings umschlug. Als er sich in der Notaufnahme befand, wurde der Sicherheitsgurt seiner Liege abgenommen. Hierauf sprang er unvermittelt auf und versuchte eine Polizistin in den Schwitzkasten zu nehmen. Dies konnte mittels eines Stoßes allerdings vermieden werden. Aufgrund dessen wurde der Querulant unter erheblichem Kraftaufwand zu Boden gebracht und fixiert. Im Anschluss versuchte der junge Mann sich aus den Haltegriffen loszureißen. Er musste an ein Krankenbett gefesselt werden, damit die Wundversorgung erfolgen konnte. Der 21-Jährige wurde letztendlich in eine psychiatrische Einrichtung transportiert. Er muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Sersheim: Wohnungsdurchsuchung endet mit Beschlagnahme

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Mittwochabend in Sersheim die Wohnung eines 39-jährigen Mannes durchsucht. Es bestand der Verdacht, dass der 39-Jährige in seiner Bleibe mehrere Cannabispflanzen aufbewahren würde. Aufgrund des Hinweises und der Tatsache, dass Polizeibeamte von außen im Bereich der Wohnung eine Verdunklungsfolie sowie zwei Cannabispflanzen wahrnehmen konnten, wurde mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Heilbronn Rücksprache gehalten. Schlussendlich ordnete ein Richter am Abend die Wohnungsdurchsuchung an. In den Räumlichkeiten fanden Einsatzkräfte mehrere hundert Gramm Marihuana, diverse Cannabis-Jungpflanzen und eine niedrige vierstellige Bargeldsumme. Das Beweismaterial wurde beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden Teile einer Aufzuchtanlage, ein Messer, ein Baseballschläger, eine Softairwaffe und vermutlich zwei unbrauchbar gemachte Langwaffen einbehalten. Der 39-jährige Tatverdächtige wurde nach der Durchsuchungsaktion zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

