Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte beschädigen PKW in der Ebertstraße; Asperg: Unfallflucht; Remseck am Neckar: Unfall zwischen PKW und Straßenbahn

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Unbekannte beschädigen Pkw in der Ebertstraße

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Montag 20.00 Uhr und Mittwoch 11.00 Uhr einen BMW. Der Pkw war in diesem Zeitraum in der Ebertstraße in Kornwestheim in einer Parkbucht abgestellt. Das Dach des PKW und die hintere rechte Tür wurden eingedellt und zerkratzt. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

Asperg: Verkehrsunfallflucht in der Möglinger Straße

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es zwischen Dienstag 19.30 Uhr und Mittwoch 07.00 Uhr in Asperg. Ein 56-jähriger Mercedes-Lenker parkte sein Fahrzeug am Fahrbahnrad der Möglinger Straße zwischen der Schäferstraße und der Schillerstraße ab. Als er am Mittwoch zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Kratzer an der Stoßstange vorne links fest, welche von einem Unfall herrühren dürften. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise zum unfallverursachende Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet daher Zeugen sich unter Tel. 07154 1313-0 zu melden.

Remseck am Neckar-Aldingen: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Am Mittwoch wollte ein 83-jähriger Pkw-Fahrer gegen 13.40 Uhr mit seinem Opel Mokka von der Landesstraße 1100 von Aldingen kommend nach links auf die Zufahrt eines Baumarkt-Parkplatzes abbiegen. Hierzu musste er auch die links neben ihm verlaufenden Gleise der Straßenbahn überqueren. Der 83-Jährige missachtete beim Abbiegen mutmaßlich das Rotlicht einer Ampel, sodass es zu einer Kollision zwischen dem Opel und einer in Richtung Stuttgart fahrenden Straßenbahn kam. Glücklicherweise wurden weder der Pkw-Fahrer noch Insassen der Straßenbahn verletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 16.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht nun Zeugen, welche Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.

