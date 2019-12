Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Lug (ots)

Am Samstagmittag, den 21.12.2019 stellte die 65-jährige Grundstückseigentümerin in der Bergstraße in Lug fest, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit einem PKW, einen Metallpfosten umgefahren und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. An dem Pfosten konnte heller Lackabrieb von dem bislang unbekannten unfallverursachenden Fahrzeug festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Dahn unter der 06391 9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell