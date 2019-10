Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht scheinbar unter Alkoholeinfluss

Lindenberg (ots)

Ein 61-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht steht im Verdacht, am 28.10.2019 gegen 23:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss begangen zu haben. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Fahrzeug gegen eine Verkehrsinsel an der Einmündung K16/Hauptstr. in Lindenberg fuhr und dabei ein Verkehrszeichen beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Über das am Unfallort liegengebliebene vordere Kennzeichen wurde der vermeintliche Fahrer ermittelt und zuhause angetroffen. Er war stark alkoholisiert und bestritt, gefahren zu sein. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen, da er nach eigenen Angaben vor Eintreffen der Beamten zuhause noch Alkohol konsumierte. Der Führerschein wurde einbehalten. Da das Fahrzeug Betriebsstoffe verlor, wurde der zuständige Fachbehörde informiert.

