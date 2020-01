Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fahrzeugdiebstahl

Anhänger mit dem Kennzeichen KLE-W446 entwendet

Emmerich (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag (04. Januar 2020) entwendeten unbekannte Täter einen Anhänger der Marke Koch, Typ K1C, der am Heideweg abgestellt war. Der Anhänger mit offenem Kasten trägt das Kennzeichen KLE-W446 und ist mit einer rot-braunen, welligen Bodenplatte ausgestattet. Zudem befand sich Bauschutt auf der Ladefläche. Hinweise zum Verbleib des Anhängers bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

