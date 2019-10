Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Versuchter Einbruch

Bühl, Vimbuch (ots)

Unbekannte versuchten am Sonntagmittag in ein Autohaus in der Straße "Liechtersmatten" einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen haben die ungebetenen Besucher gegen 15 Uhr mit Werkzeugen vergeblich an einer Stahltür hantiert und das kriminelle Treiben ohne Beute beendet. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben Ermittlungen wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

