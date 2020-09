Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Gaststättenkontrollen in Renningen und Malmsheim - Zahlreiche Mängel, ein Betrieb geschlossen

Ludwigsburg (ots)

Gemeinsam mit Mitarbeitenden des Hauptzollamts Stuttgart, des Landratsamts Böblingen und der Stadtverwaltung Renningen haben Beamte des Polizeipostens Renningen, des Polizeireviers Leonberg und des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt am Donnerstagabend Gaststättenkontrollen in Renningen und Malmsheim durchgeführt. In den zwölf kontrollierten Betrieben entdeckten die Einsatzkräfte zahlreiche Mängel, die zu 50 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen einschlägige Vorschriften und gegen die Corona-Verordnung sowie einer Strafanzeige wegen illegalen Glückspiels führten. Wegen gravierender hygienischer Mängel wurde eine Gaststätte von Lebensmittelkontrolleuren des Landratsamts mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres geschlossen.

In den übrigen Fällen handelt es sich unter anderem um Verstöße gegen Konzessionsauflagen, verstellte Flucht- und Rettungswege, fehlende Informationen zum Jugendschutz und Verstöße gegen die Brandschutzvorschriften. Drüber hinaus wurde in verschiedenen Betrieben gegen die Maskenpflicht der Corona-Verordnung verstoßen und die vorgeschriebenen Gästelisten waren nicht ausgefüllt.

