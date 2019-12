Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Feuer in Wohnung - Straßen gesperrt

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (19. Dezember) rückten die Feuerwehr und die Polizei um 11 Uhr zu einer brennenden Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Moerser Straße aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Zwei Hausbewohner kamen vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer der Löschmaßnahmen hat die Polizei die Moerser Straße zwischen der Kirchstraße und der Ottostraße komplett gesperrt.

