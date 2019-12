Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Kabel aus Kleingärten gestohlen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag (17. Dezember) 16 Uhr bis Mittwoch (18. Dezember) 9:15 Uhr fünf Lauben in einer Kleingartenanlage an der Reinholdstraße aufgebrochen und nach ersten Erkenntnissen Verlängerungskabel gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise können unter der Rufnummer 0203 280-0 an das Kriminalkommissariat 34 gerichtet werden.

