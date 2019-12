Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Armbanduhr gestohlen und mit VW geflüchtet

Eine unbekannte Frau hat am Mittwoch (18. Dezember) gegen 13:40 Uhr auf der Straße Auf der Höhe einen Mann bedrängt. Sie sprach den 63-Jährigen in einer für ihn unverständlichen Sprache an, zog ihn am Ärmel seiner Jacke und versuchte, an seine weiße Keramikuhr der Marke Philipp Plein zu kommen. Der Duisburger ging zu seinem Auto und packte seine hochwertige Uhr in die Jackentasche. Die Frau verfolgte ihn, stellte sich zwischen Fahrertür und ihn, griff in seine Tasche und rannte mit der Uhr als Beute weg. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Diebin in einen dunklen VW stieg, dessen Fahrer sofort losfuhr. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der 1,70 Meter großen, kräftigen Frau mit dunklen Haaren aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Krimnalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 280-0 entgegen.

