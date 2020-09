Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Bietigheim-Bissingen; Geldbeutel in Besigheim gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen-Untermberg: Einbruch in Wohnhaus

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Dienstag zwischen 17:45 Uhr und 20:30 Uhr in Bietigheim-Bissingen im Ortsteil Untermberg verübt wurde. In einem Wohngebiet, das sich am westlichen Ortsrand befindet, versuchte ein bislang unbekannter Täter an einem Wohnhaus zunächst eine Tür aufzubrechen. Als dies misslang, hebelte der Unbekannte ein Fenster auf und stieg über eine mitgebrachte Leiter in das Gebäude ein. Im Inneren wurde augenscheinlich nur eine Kommode durchwühlt und offenbar nichts entwendet. Mutmaßlich wurde der Einbrecher durch einen heimkehrenden Bewohner gestört, woraufhin er das Weite suchte. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Besigheim-Ottmarsheim: Geldbeutel gestohlen

Ein Geldbeutel erbeutete ein bislang unbekannter Täter, der am Dienstag zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Ferdinand-Porsche-Straße in Ottmarsheim sein Unwesen trieb. Der Unbekannte schlug eine Seitenscheibe eines dort abgestellten Peugeot ein und stahl aus dem Handschuhfach den Geldbeutel mit diversen persönlichen Dokumenten. Darüber hinaus hinterließ er einen Sachschaden von etwa 400 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07142 405-0 beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen entgegengenommen.

