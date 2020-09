Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrer bleibt unverletzt

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer die B 292 aus Neckarbischofsheim kommend in Richtung Helmstadt. Kurz nach der Ausfahrt Neckarbischofsheim-Nord kam er bei regennasser Fahrbahn aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Fahrzeug wenige Meter die dortige Böschung hoch. In der weiteren Unfallfolge überschlug sich das Fahrzeug einmal und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 41-Jährige wurde hierbei nicht verletzt und konnte selbst aus seinem Pkw aussteigen. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers Sinsheim fest, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 15.000 Euro. Die B 292 war im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

