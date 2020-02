Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Räuberischer Überfall auf einen Supermarkt in Grimmen (LK Vorpommern- Rügen)

Grimmen (ots)

Am 13.02.2020 gegen 22:00 Uhr betraten zwei männliche, maskierte Täter einen Supermarkt im Jarpenbeeker Damm in Grimmen. Unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes forderten sie Geld und Zigarreten. Die Angestellten des Marktes konnten sich aus der Gewalt der Täter befreien und fliehen. Die derzeit unbekannten Täter flohen daraufhin in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Durch Zeugen wurden die Täter auf ein Alter zwischen 20 - 25 Jahre geschätzt. Eine Person wurde mit schlanker Statur und einer Körpergröße von ca. 180 cm und die zweite Person mit einer Körpergröße von ca. 170 cm mit untersetzter Figur beschrieben. Personen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Die Höhe eines eventuellen Stehlschadens kann derzeit nicht benannt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326 570, die Internetwache der Landespolizei M-V oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Im Auftrag

Dirk, Ohlert Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell