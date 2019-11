Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Alkohol

Brilon (ots)

Am Montag wurde die Polizei zu einem Auffahrunfall am "Egger-Kreisel" gerufen. Gegen 15.45 Uhr hielt ein 63-jähriger Autofahrer vor dem Kreisverkehr. Als ein 28-jähriger Briloner ebenfalls aus Richtung Willingen kommend in Richtung Kreisverkehr fuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Neben dem Blut zogen die Beamten auch den Führerschein des Mannes ein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

