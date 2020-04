Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Raubüberfall in der Moltkestraße

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 11.04.2020 gegen 12:25 Uhr ging ein 14-jähriger Junge auf der Molkestraße in Richtung Rathausplatz als ihm zwei ca. 20-jährige Männer entgegenkamen. Einer der beiden sprach den Geschädigten an und forderte unvermittelt die Herausgabe von Bargeld und entriss ihm sein mitgeführtes Handy. Als dieser sich sein Handy zurückholen wollte, wurde er durch den Tatverdächtigen mehrfach gegen die Brust und den Kopf getreten. Erst durch das Eingreifen einer Zeugin ließ der Täter von dem Geschädigten ab und gab, nach Aufforderung der Zeugin, dem Geschädigten sein Mobiltelefon zurück. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - schwarze / braune Haare - ca. 180-190cm - ca. 120 Kilo

Dieser war in Begleitung einer weiteren Person, die wie folgt beschrieben werden kann.

- männlich - blonde Haare - keine Brille - schwarzer Pullover

Nach Rückgabe des Handy entfernte sich der Täter eilig vom Tatort

