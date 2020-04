Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Talstraße

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 11.04.2020, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr brachen unbekannte Täter eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Die Täter betraten im Anschluss die Wohnung, entwendeten jedoch nichts und flüchteten anschließend unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell