Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots)

Ein Pkw wurde am Montagabend, 10.02.2020, in Rheinfelden aufgebrochen und daraus eine Handtasche gestohlen. Der Wagen war von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Güterstraße geparkt. In diesem Zeitraum drang ein Unbekannter in das Auto ein und nahm die darin liegende Handtasche samt Inhalt an sich. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0.

