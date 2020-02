Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

In eine Schule in Lörrach sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Im Zeitraum von Samstag, 08.02.2020, bis Sonntagabend, 09.02.2020, wurde ein Kellerfenster der Schule aufgehebelt, die sich in der Inzlinger Straße befindet. Dort wurde aus den Räumen des Hausmeisters mehrere Elektrowerkzeuge, darunter auch ein Akkubohrer, und Zubehör wie Ladegeräte und Akkus gestohlen. Der entstandene Schaden liegt bei knapp 1000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach (Tel. 07621 176-0) ermittelt.

