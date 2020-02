Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Anhänger wird gegen geparktes Auto geweht

Freiburg (ots)

Ein auf einem Grundstück in Bad Säckingen abgestellter Anhänger hat sich am Montagmorgen, 10.02.2020, selbstständig gemacht. Gegen 10:00 Uhr wurde dieser wohl vom starken Wind erfasst. Da er nicht richtig gesichert war, rollte er vom Grundstück auf die Straße und dort gegen ein geparktes Auto. Daran entstand Blechschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

