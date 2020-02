Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrer stoßen zusammen - beide verletzt

Freiburg (ots)

Zwei Radfahrer sind am Dienstagmorgen, 11.02.2020, in Weil am Rhein zusammengestoßen. Während ein 40 Jahre alte Mann leichte Verletzungen davontrug, musste eine 41-jährige Frau ins Krankenhaus, wo eine Platzwunde am Kopf versorgt werden musste. Beide waren sich gegen 06:40 Uhr auf dem Fußweg entlang der Basler Straße, der für Radfahrer freigegeben ist, entgegengekommen. Vermutlich fuhren beide nicht äußerst rechts, so dass sich die Lenker berührten und beide Radler stürzten. Einen Radhelm hatten sie nicht an. Der Schaden an den Rädern liegt bei rund 200 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell