Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Geldboxen an Tankstelle aufgebrochen

Freiburg (ots)

An einer Tankstelle in Schliengen wurden in der Nacht zum Dienstag, 11.02.2020, drei Geldboxen aufgebrochen. Da diese erst geleert worden waren, dürfte den Tätern so gut wie nichts in die Hände gefallen sein, allerdings hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. So gegen 03:00 Uhr dürften mindestens zwei Täter zwei Geldbehältnisse an den Waschboxen und eines am Staubsauger gewaltsam geöffnet haben. Der Polizeiposten Markgräflerland ermittelt (Kontakt 07626 97780-0).

