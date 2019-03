Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl von Werkzeug ++ Wohnungseinbruch ++ Autoaufbruch +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter vom Gelände einer Baustelle an der Schlachthofstraße hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Die Täter waren nach Einschätzung der Polizei zwischen 19.30 und 6 Uhr mit einem Fahrzeug vorgefahren, um das Diebesgut abtransportieren zu können. (259815)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Donarstraße. Auf noch nicht geklärte Weise war ein Täter in die Wohnung eingedrungen und hat auf der Suche nach Wertsachen mehrere Räume verwüstet. Mit einer Handtasche als Beute flüchtete er anschließend. (261094)

Ein am Alten Postweg abgestellter VW Golf war in der Zeit zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, das Ziel unbekannter Autoaufbrecher. Die Täter schlugen die Hecksscheibe sowie die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine Kamera sowie weitere elektronische Geräte. (260835)

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 790-4115 zu melden.

