Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrskontrollen/Trunkenheitsfahrten++Verkehrsunfall, Beteiligter flüchtig,Zeugen gesucht++

Oldenburg (ots)

++Verkehrskontrollen/Trunkenheitsfahrten++ In der Nacht Freitag auf Samstag wurde gegen 03.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Nibelungenstraße ein 30jähriger Oldenburger Pkw-Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 1,23 Promille festgestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zuvor wurde gegen 00.42 Uhr in der 91er Straße ein 20jähriger Oldenburger Pkw-Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 0,86 Promille kontrolliert. -256732, 256254-

++Verkehrsunfall, Beteiligter flüchtig, Zeugen gesucht++ Am Freitagabend, gegen 21.05 Uhr, kommt es in der Alexanderstraße, Höhe Schweriner Weg, gegenüber einer Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall. Offenbar befahren drei Pkw hintereinander die Alexanderstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts, als das erste Fahrzeug plötzlich, ohne Betätigung des Blinkers, nach rechts in den Schweriner Weg abbiegt. Der darauffolgende Pkw muss abbremsen und das dritte Fahrzeug fährt auf. Gesucht wird nun das erste -abbiegende- Fahrzeug, welches vermutlich mit mehreren Personen besetzt war und sogleich nach Wenden im Schweriner Weg wieder auf die Alexanderstraße Richtung stadtauswärts geführt wurde. Es soll sich um einen blauen Kleinwagen mit Oldenburger Kennzeichen handeln. Hinweise bitte an die Polizei unter 0441/790-4115.

