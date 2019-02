Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs +++

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einem Mehrfamilienhaus am Damm in Höhe der Einmündung in die Koppelstraße zu einem Wohnungseinbruch. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten unbekannte Täter zwischen 21 und 8 Uhr gewaltsam eine Wohnungstür eingetreten und die Wohnung nach Wertsachen durchwühlt. Mit einem Laptop, einer Spielekonsole sowie Bargeld und Schmuck flüchteten die Einbrecher anschließend. Der Schaden liegt bei über 1000 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Telefon 790-4115 bei der Polizei zu melden. (210785)

