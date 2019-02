Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 81-Jährige Fußgängerin schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag in der Oldenburger Innenstadt. Eine 81-jährige Oldenburgerin wurde dabei schwer verletzt.

Die Rentnerin hatte zu Fuß den Heiligengeistwall in Richtung Fußgängerzone überquert und war dann auf dem Radweg am Heiligengeistwall in Richtung Haltestelle "Lappan" weitergelaufen. Zur selben Zeit war ein 19-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in derselben Richtung unterwegs. Als der 19-Jährige an der Fußgängerin vorbeifahren wollte, sprang ihm die Kette herunter und er verlor die Kontrolle über sein Rad. Er stieß mit der 81-Jährigen zusammen; die Frau stürzte dabei und musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert werden. (239760)

