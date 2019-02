Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht nach Unfall zwischen PKW und Radfahrerin ++

Oldenburg (ots)

++ Am Montag, den 25.02.2019, um 10:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen PKW, Kombi, die Ammerlandallee in Richtung stadteinwärts und wollte nach rechts in die Westersteder Straße in Richtung Ocholt abbiegen. Dabei übersah er eine auf dem Radweg der Ammerlandallee fahrende 70jährige Radfahrerin aus Westerstede und es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der PKW-Fahrer hielt zunächst kurz an und setzte dann seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04488/8330 bei der Polizei in Westerstede zu melden. ++

